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Варшава просит США увеличить свой контингент в Польше


27.04.2018   10:33
Официальная Варшава просит Вашингтон увеличить свой контингент в Польше. Об этом речь шла на встрече в Вашингтоне главы министерства национальной обороны Польши Мариуша Блащака с советником президента США по вопросам обороны Джоном Болтоном, сообщает РАР (pap.pl).

“Он очень серьезно воспринял польское предложение об увеличении количества американских войск (в Польше)", - заявил после встречи Блащак.

Еще перед отлетом в США он заявил, что Польша готова принять у себя большее количество американских военнослужащих и будет просить об этом в Вашингтоне.

Во время визита в США Блащак также должен встретиться с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

В рамках усиленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP) в Польше дислоцируется американская боевая батальонная группа, а в соответствии с инициативой укрепления региона (European Reassurance Initiative - ERI) - боевая группа бронетанковой бригады. Кроме того, в Польше дислоцируется ротационный компонент бригады боевой авиации.







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