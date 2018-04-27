На министериале НАТО в Брюсселе обсудят прогресс стран-аспирантов

27.04.2018 11:56 Сегодня в Брюсселе собираются министры иностранных дел стран-членов НАТО. На министериале дипломаты должны обсудить политику «Открытых дверей» организации, а также ознакомиться и оценить прогресс, достигнутый государствами-аспирантами.



Члены организации обсудят Грузию, Боснию и Герцеговину и Македонию. К списку аспирантов добавилась и Украина, однако на апрельском саммите говорить об Украине не планируется.



Отчет по аспирантам оценил специальный представитель генерального секретаря. Сегодняшняя встреча является подготовительным этапом к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в столице Бельгии.



В эксклюзивном интервью Первому каналу специальный представитель генерального секретаря заявил, что на саммит приглашена Грузия и в рамках саммита в июле состоится заседание комиссии НАТО-Грузия.



«Надеюсь, что заседание комиссии пройдет на высшем уровне, однако будем ждать окончательного результата. Думаю, что необходимо оценить и признать тот прогресс, которого достигла Грузия. Какой путь в целом мы прошли, насколько нагружен был этот путь и дошли то того, что у Грузии есть все для подготовки к будущему членству.



10 лет прошло после Бухарестского саммита, это даже символично. Нужно отметить прогресс, а также новую энергию нужно придать нашему сотрудничеству. Также должно быть подчеркнуто то, что правительство Грузии полностью использует возможности. Путь, который выбрала Грузия, является правильным путем. Это путь использования механизмов, имплементации мероприятий, предусмотренных существенным проектом. Это — главное и важное. Обязательно придет и время принятия решений», — заявил Первому каналу Джеймс Аппатурай.



Представители НАТО говорят, что в организации активно идет обсуждение о расширении НАТО и политике Открытых дверей. По словам Джеймса Аппатурая, альянс показал на примере Монтенегро, что, несмотря на сильное сопротивление России, НАТО приняло решение о вступлении Монтенегро в альянс и так будет продолжаться и в будущем.



Двери НАТО открыты для тех стран, которые хотят стать членами этой организации. Для России это неприемлемо, потому что она хочет иметь привилегированные зоны, буферные зоны. Мы не допустим, чтобы Россия решала вместо других стран, какие механизмы безопасности должны быть у них.



Это — то направление, где у НАТО и России разные мнения. На примере Монтенегро альянс показал, что несмотря на сильное сопротивление России, мы приняли решение о вступлении Монтенегро. НАТО продолжит так и в будущем», — заявил Джеймс Аппатурай.















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