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Джина Хаспел возглавила Центральное разведывательное управление США
27.04.2018 12:18
Исполняющей обязанности руководителя Центрального разведывательного управления США стала замглавы ведомства Джина Хаспел. Об этом сообщается в Twitter спецслужбы.
Ее назначили после того, как экс-директор ЦРУ Майк Помпео стал госсекретарем США.
Хаспел заявила, что новый пост во главе ЦРУ — честь для нее. Она отметила, что готова сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и новым госсекретарем. Она добавила, что попросила сотрудников ЦРУ во время переходного "делать все возможное для снабжения руководства страны разведданными, чтобы Америка была сильной и защищенной".
Хаспел стала первой женщиной на этом посту. Ее кандидатуру предложил Трамп.
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