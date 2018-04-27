Джина Хаспел возглавила Центральное разведывательное управление США

27.04.2018 12:18 Исполняющей обязанности руководителя Центрального разведывательного управления США стала замглавы ведомства Джина Хаспел. Об этом сообщается в Twitter спецслужбы.



Ее назначили после того, как экс-директор ЦРУ Майк Помпео стал госсекретарем США.



Хаспел заявила, что новый пост во главе ЦРУ — честь для нее. Она отметила, что готова сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и новым госсекретарем. Она добавила, что попросила сотрудников ЦРУ во время переходного "делать все возможное для снабжения руководства страны разведданными, чтобы Америка была сильной и защищенной".



Хаспел стала первой женщиной на этом посту. Ее кандидатуру предложил Трамп.















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