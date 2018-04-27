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Грузия и Украина расширят сотрудничество в сфере пограничной безопасности
27.04.2018 13:57
Грузия и Украина намерены расширить сотрудничество в сфере пограничной безопасности и подготовки персонала, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочего визита главы пограполиции МВД Грузии Темура Кекелидзе в Украину.
В поселке Оршанец Черкасской области Кекелидзе накануне встретился с председателем Госпогранслужбы Украины, генерал-лейтенантом Петром Цигикалом.
«Руководители пограничных ведомств подчеркнули, что начало активной двустороннего сотрудничества безусловно положительно повлияет на развитие пограничных ведомств Грузии и Украины, а подобные рабочие встречи служат усилению пограничной безопасности», — сказано в сообщении.
После переговоров Кекелидзе и Цигикал посетили расположенный в Оршанце главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.
Там Кекелидзе ознакомился с системой подготовки младшего персонала и офицеров Госпогранслужбы Украины, учебно-материальной базой, социально-бытовым условиями проживания и обучения пограничников.
Подводя итоги встречи, начальник пограничной полиции Грузии отметил, что доволен результатом визита, впечатлен учебно-материальной базой и возможностями Главного центра по подготовке ведомственного персонала.
Кекелидзе прибыл в Украину 26 апреля, его визит завершится 28 апреля. В состав грузинской делегации также входят заместитель главы погранполиции МВД Грузии Кахабер Чиковани и начальник управления по международным отношениям погранполиции София Беридзе.
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