В Брюсселе началось последнее в старой штаб-квартире заседание глав МИД стран НАТО

27.04.2018 14:02 В Брюсселе началось последнее в старой штаб-квартире НАТО заседание глав МИД стран Альянса, на котором обсудят стремление Украины к членству в организации.



Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".



"Приглашаю всех на историческую встречу, последнюю в этой штаб-квартире", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета.



По его словам, на нынешней встрече будут обсуждаться все более агрессивное поведение России, ситуация на Ближнем Востоке, Северной Африке, тренировочные миссии в Ираке, сотрудничество с Иорданией, Тунисом и другими странами региона.



Как сообщалось, накануне генсек НАТО заявил, что предметом обсуждения будет политика открытых дверей Альянса, в частности прогресс Македонии, Боснии и Грузии на пути в НАТО, а также стремление Украины вступить в организацию.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

