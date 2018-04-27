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В Брюсселе началось последнее в старой штаб-квартире заседание глав МИД стран НАТО


27.04.2018   14:02
В Брюсселе началось последнее в старой штаб-квартире НАТО заседание глав МИД стран Альянса, на котором обсудят стремление Украины к членству в организации.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Приглашаю всех на историческую встречу, последнюю в этой штаб-квартире", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета.

По его словам, на нынешней встрече будут обсуждаться все более агрессивное поведение России, ситуация на Ближнем Востоке, Северной Африке, тренировочные миссии в Ираке, сотрудничество с Иорданией, Тунисом и другими странами региона.

Как сообщалось, накануне генсек НАТО заявил, что предметом обсуждения будет политика открытых дверей Альянса, в частности прогресс Македонии, Боснии и Грузии на пути в НАТО, а также стремление Украины вступить в организацию.






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