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Военнослужащие усиленной роты батальона рейнджеров награждены медалями НАТО


27.04.2018   14:33
В штаб-квартире международной миссии в Афганистане под эгидой НАТО усиленная рота батальона рейнджеров сил специальных операций вооруженных сил Грузии награждена медалями НАТО миссии "Твердой поддержки".

За успешное выполнение миротворческой миссии грузинским миротворцам медали НАТО вручили начальник штаба миссии "Твердой поддержки", генерал-лейтенант Йохан Лангенегер, командир базы штаб-квартиры миссии "Твердой поддержки" полковник Брайан Кейт Олет, и старший представитель вооруженных сил Грузии в Афганистане, полковник Арчил Омиадзе.

На церемониале присутствовали руководящие лица штаб-квартиры международной миссии и военнослужащие коалиционных сил.

Усиленная рота батальона рейнджеров сил специальных операций вооруженных сил Грузии участвует в миротворческой миссии с октября месяца. Главной задачей грузинских миротворцев является обеспечение безопасности штаб-квартиры миссии "Твердой поддержки", находящейся в столице Афганистана Кабуле.







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