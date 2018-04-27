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Венгрия поддерживает немедленное предоставление Грузии MAP


27.04.2018   18:28
Грузия является контрибютором номер один среди стран, которые не являются членами НАТО. Мы ценим тот вклад, который вы вносите в операцию, которую проводит НАТО, — об этом Первому каналу заявил министр иностранных Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия поддерживает расширение НАТО и Евросоюза.

«Я часто обращаюсь к своим коллегам с этим вопросом, и мне действительно интересно, чего еще мы ждем от государства, не являющегося членом. Грузия обязательно должна быть вознаграждена, получить позитивную обратную реакцию и для Грузии должен быть задействован План действий по вступлению. Мы поддерживали задействование Плана действий по членству и в случае Боснии и Герцеговины, появляется вопрос, почему мы не должны делать то же самое и с Грузией.

Я разочарован реакцией некоторых членов НАТО, негативной обратной реакцией. У вас есть 100% поддержка от Венгрии. Мы ценим вашу деятельность, и мы думаем, что необходимо предоставить Грузии План действий по членству. Когда? По нашему мнению, Грузии уже должны были предоставить План действий по членству. Политического консенсуса по этому вопросу нет, но наша поддержка является твердой, и мы поддерживаем присвоение Плана действий по членству.

Я уверен, что вы помните саммит в Варшаве, Венгрия и в Польше хотела, чтобы Грузия получила MAP. Это было в 2016 году, это означает, что мы потеряли два года. Я очень надеюсь, что Грузия получит позитивный сигнал на саммите в Брюсселе. Честно говоря, я действительно не понимаю те страны, которые это не поддерживают. Я не могу назвать их. Я предпочитаю говорить о позитивных темах. Вы должны надеется на поддержку Вышеградских стран», — заявил министр иностранных дел Венгрии.






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