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НАТО сохранит политику «двойного подхода» в отношении России - Столтенберг
27.04.2018 19:18
НАТО сохранит политику «двойного подхода» в отношении России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по результатам первой сессии заседания министров иностранных дел Альянса в пятницу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Мы начали наше обсуждение с России и долгосрочных последствий ее внешней и оборонной политики. Мы договорились, что наша политика двойного подхода - крепкого сдерживания и обороны в сочетании с диалогом остается в силе», - заявил глава Альянса.
Характеризуя актуальную ситуацию в отношениях НАТО с Россией, Столтенберг отметил, что сейчас отсутствуют как состояние «холодной» войны, так и стратегическое партнерство.
«Это что-то новое», - заметил генсек.
Он сообщил, что Альянс продолжит подготовку к проведению заседания Совета НАТО-РФ.
Столтенберг прибавил, что обсудил с новоназначенным госсекретарем США Майком Помпео политику НАТО относительно РФ, где основное внимание было сфокусировано на противодействии гибридным угрозам.
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