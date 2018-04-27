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Надеюсь, что НАТО должным образом оценит реальный прогресс Грузии - глава МИД Эстонии
27.04.2018 19:59
Эстония неуклонно поддерживает политику НАТО открытых дверей и, само собой разумеется, поддерживает проведенные в Грузии реформы и стремления вашей страны, - об этом министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, отвечая на вопрос журналиста агентства «IPN».
«Мы тесно сотрудничаем с Грузией, и надеюсь, что на июльском саммите между Грузией и НАТО состоится встреча высшего ранга. Надеюсь, что НАТО должным образом оценит реальный прогресс Грузии. Это поощрит ее к еще более высоким стандартам», - заявил Свен Миксер.
Напомним, в Брюсселе проходит министериал НАТО, в котором участвуют министры иностранных дел стран-членов НАТО.
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