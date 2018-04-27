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Глава МИД Польши призвал НАТО предоставить Грузии членство в альянсе
27.04.2018 23:10
Мы должны выполнить данное Грузии 10 лет назад обещание и дать ей перспективу членства в НАТО, — заявил Первому каналу министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
«В организации ведется обсуждение, есть отличающиеся позиции. Польша поддерживает Грузию. Мы благодарны Грузии за участие в операциях НАТО. Сегодня невозможно предсказать каким будет окончательное решение. Я думаю, и в альянсе многие разделяют этот настрой, что мы дали обещание грузинскому народу о сотрудничестве, а сейчас должны дать и перспективу членства.
Я не знаю, какова будет позиция альянса, мы должны подождать. Ведется рассмотрение вопроса о членстве Боснии-Герцеговины. Что касается Грузии, то некоторые государства-члены настроены скептически, но это не проблема. Что касается России, то Россия не сможет вмешаться в решения НАТО», — сказал Яцек Чапутович.
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