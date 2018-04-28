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Пентагон готов обсуждать вывод войск с Корейского полуострова - Маттис
28.04.2018 11:05
Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США готовы обсуждать с союзниками и Северной Кореей вывод своих войск с Корейского полуострова.
"Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать во время переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей", — сказал Маттис, передает телеканал новостей "112 Украина".
Он также подчеркнул, что в настоящее время "не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это будет происходить".
Напомним, Северная и Южная Корея договорились о прекращении любых враждебных действий друг друга. Об этом говорится в декларации, которую лидеры подписали 27 апреля.
Речь идет о подписании до конца текущего года мирного договора о формальном прекращении Корейской войны.
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