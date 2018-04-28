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Американская разведка усомнилась в закрытии ядерного полигона КНДР


28.04.2018   13:27
Подземный ядерный полигон, который, по заявлениям Северной Кореи, был закрыт, все еще может быть использован. Об этом Reuters сообщили источники в американской разведке.

«Нет причин полагать, что ядерный полигон Пунгери больше не работает», — сказал собеседник агентства. По его словам, работа объекта может быть полностью возобновлена в любой момент.

По информации американских спецслужб, полигон все еще пригоден для эксплуатации, несмотря на сообщения о серьезной аварии, которая произошла на объекте в сентябре прошлого года.

Тогда СМИ передавали, что в результате обрушения тоннеля на полигоне Пунгери погибли около 200 человек. Смещение горных пород могло быть вызвано испытанием водородной бомбы.

25 апреля стало известно о том, что китайские ученые предположили, что именно это могло стать причиной заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о заморозке ракетных и ядерных испытаний и закрытии полигона на севере страны.

Ранее в апреле южнокорейское агентство «Ёнхап» передавало, что заморозка ядерных испытаний Северной Кореей объясняется желанием подтвердить свое обещание США прекратить испытания.

Источник: Лента.ру





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