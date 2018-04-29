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За месяц МВД Грузии изъяло 130 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов


29.04.2018   15:24
По данным Министерства внутренних дел, в течение месяца правоохранительные органы в масштабах всей страны начали следствие по 324 фактам незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

По информации ведомства, в отношении 72 лиц начато уголовное преследование.

За данный период правоохранители изъяли:

автоматическое огнестрельное оружие — 12 единиц;

карабины, ружья и охотничьи ружья — 73;

пистолеты и револьверы — 34;

самодельное, кустарное и переделанное огнестрельное оружие — 11;

газовое, звуковое и пневматическое оружие — 18;

Кроме того, изъято большое количество боевых патронов.

«Примечательно, что с первого января по настоящее время расследование начато по 659 фактам незаконного приобретения-хранения или ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное преследование начато в отношении 155 лиц на основании 236 статьи УК Грузии.
Министерство внутренних дел продолжает активно изымать незаконное оружие и боеприпасы, что является одним из важнейших компонентов деятельности министерствая в целях предотвращения тяжких преступлений», — говорится в заявлении МВД.






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