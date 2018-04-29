За месяц МВД Грузии изъяло 130 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов

29.04.2018 15:24 По данным Министерства внутренних дел, в течение месяца правоохранительные органы в масштабах всей страны начали следствие по 324 фактам незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.



По информации ведомства, в отношении 72 лиц начато уголовное преследование.



За данный период правоохранители изъяли:



автоматическое огнестрельное оружие — 12 единиц;



карабины, ружья и охотничьи ружья — 73;



пистолеты и револьверы — 34;



самодельное, кустарное и переделанное огнестрельное оружие — 11;



газовое, звуковое и пневматическое оружие — 18;



Кроме того, изъято большое количество боевых патронов.



«Примечательно, что с первого января по настоящее время расследование начато по 659 фактам незаконного приобретения-хранения или ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное преследование начато в отношении 155 лиц на основании 236 статьи УК Грузии.

Министерство внутренних дел продолжает активно изымать незаконное оружие и боеприпасы, что является одним из важнейших компонентов деятельности министерствая в целях предотвращения тяжких преступлений», — говорится в заявлении МВД.















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