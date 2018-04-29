Грузинская армия отметит завтра 27-летний юбилей

29.04.2018 16:29 В Грузии завтра отмечается День Вооруженных сил. Грузинская армия празднует 27-летний юбилей. В связи с этим министр обороны Леван Изория и глава Генштаба, генерал-майор Владимир Чачибая поздравят посредством видео-конференции грузинских миротворцев, участвующих в международных миссиях в Афганистане и на африканском континенте.



По информации Министерства обороны Грузии, в связи с Днем Вооруженных сил грузинские миротворцы проведут на авиабазе Баграм в Афганистане первые масштабные учения.



Позже в IV механизированной бригаде в Вазиани военнослужащих поздравят президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория и глава Генштаба, генерал-майор Владимир Чачибая.



В этом году грузинская армия встречает профессиональный праздник новшествами: будет представлено первое грузинское подразделение, которое в рамках готовности обороны Грузии (GDRP) с мая начнет масштабные учения. Выставлены будут имеющиеся на вооружении Грузии противотанковые ракеты типа «Джавелин». Также состоится презентация обновленных веб-страниц Минобороны Грузии, Музея военной истории.















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