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Грузинская армия отметит завтра 27-летний юбилей


29.04.2018   16:29
В Грузии завтра отмечается День Вооруженных сил. Грузинская армия празднует 27-летний юбилей. В связи с этим министр обороны Леван Изория и глава Генштаба, генерал-майор Владимир Чачибая поздравят посредством видео-конференции грузинских миротворцев, участвующих в международных миссиях в Афганистане и на африканском континенте.

По информации Министерства обороны Грузии, в связи с Днем Вооруженных сил грузинские миротворцы проведут на авиабазе Баграм в Афганистане первые масштабные учения.

Позже в IV механизированной бригаде в Вазиани военнослужащих поздравят президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория и глава Генштаба, генерал-майор Владимир Чачибая.

В этом году грузинская армия встречает профессиональный праздник новшествами: будет представлено первое грузинское подразделение, которое в рамках готовности обороны Грузии (GDRP) с мая начнет масштабные учения. Выставлены будут имеющиеся на вооружении Грузии противотанковые ракеты типа «Джавелин». Также состоится презентация обновленных веб-страниц Минобороны Грузии, Музея военной истории.






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