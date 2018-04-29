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В подразделениях полиции Сванетии назначены новые руководители
29.04.2018 16:43
В подразделениях полиции Сванетии назначены новые руководители, — сообщает Министерство внутренних дел.
Новых руководителей сотрудникам районного управления Местии (Земо Сванети) департамента полиции МВД по Самегрело-Земо Сванети представил первый заместитель министра МВД Каха Сабанадзе.
Районное управление Местии возглавит Лаша Бакурадзе. Его заместителями назначены Заза Элбакидзе и Зураб Ломиташвили. Новые руководители назначены в отделение участковых инспекторов и в участковых отделениях полиции Хаиши, Бечо и Ипари.
По решению министра внутренних дел, расширен ареал охвата патрульной полиции. С 30 апреля безопасность местного населения и туристов в Местии в круглосуточном режиме будут обеспечивать два экипажа патрульной полиции.
Кадровые изменения в управлении полиции Местии являются одним из компонентов структурной и кадровой оптимизации и реформы с целью повышения эффективности полиции, — заявляют в МВД.
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