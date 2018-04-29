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Два человека пострадали в учебном центре МВД в Крцаниси
29.04.2018 21:15
Два человека получили ранения в Крцанисском учебном центре в Тбилиси.
Как сообщили Первому каналу в МВД, пострадавшие доставлены в больницу. По информации ведомства, два гражданина, несмотря на наличие запрещающего знака, проникли на территорию, в результате чего получили повреждения. По данным МВД, на месте происшествия учения не проводились.
Как известно, территория была заминирована, на месте установлен знак — «Вход запрещен».
По данным МВД, по факту начато расследование в соответствии со статьей 118 УК, которая подразумевает умышленное нанесение менее тяжкого ущерба здоровью.
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