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В результате взрыва на тренировочной базе МВД пострадали два человека


29.04.2018   23:12
В результате взрыва на тренировочной базе МВД в тбилисском районе Крцаниси пострадали два человека, которые, по их же словам, собирали грибы.

Как рассказывают пострадавшие, они нашли какой-то металлический предмет. Один из них выбросил его, в результате чего этот предмет взорвался. Граждане получили ранения в ногу и область живота.

Пострадавшие доставлены в больницу. По имеющейся информации, их жизни опасность не угрожает.

Как сообщают в МВД, следствие в связи с произошедшим ведется по статье 118 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение вреда здоровью.

В ведомстве поясняют, что на данной территории размещены соответствующие знаки, запрещающие переход и указывающие, что территория заминирована.











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