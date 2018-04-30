30 апреля - День Вооруженных сил Грузии

30.04.2018 10:29 30 апреля — День Вооруженных сил Грузии. Грузинская армия празднует 27-летний юбилей. В связи с этим днем запланировано несколько мероприятий.



В 09:30 министр обороны Леван Изория и глава Генштаба, генерал-майор Владимир Чачибая поздравят посредством видео-конференции грузинских миротворцев, участвующих в международных миссиях в Афганистане и на африканском континенте.



В связи с Днем Вооруженных сил грузинские миротворцы проведут на авиабазе Баграм в Афганистане первые масштабные учения.



В 11:00 в IV механизированной бригаде в Вазиани с Днем грузинской армии военнослужащих поздравят президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория и глава Генштаба, генерал-майор Владимир Чачибая.



Также, в 11:00, с Днем вооруженных сил Грузии отметят во II пехотной бригаде в Сенаки. Военнослужащих поздравят первый заместитель начальника Генерального штаба, полковник Николоз Джанджгава и западный командующий сухопутными войсками, бригадный генерал Георгий Матиашвили.



ПО информации министерства обороны Грузии, В этом году грузинская армия встречает профессиональный праздник новшествами. Будет представлено первое грузинское подразделение, которое в рамках готовности обороны Грузии (GDRP) с мая начнет масштабные учения. Выставлены будут находящиеся на вооружении Грузии противотанковые ракеты типа «Джавелин».



Позднее, в конференционном зале IV механизированной бригады состоится презентация обновленной веб-страниц, страницы военной истории Минобороны Грузии, а также фейсбук-тестов на историческую и военно-политическую тематику.















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