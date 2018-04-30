Точкой отсчета дня нас всегда будет победа в войне без борьбы и крови - президент

30.04.2018 14:52 Сегодня, когда мы ежедневно стоим перед защитой нашей родины, когда у нас есть надежда на вас, у вас всегда должна быть надежда на нас, надежда на политиков, которые до конца будет стоять вместе с вами, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в ходе выступления в IV механизированной бригаде в Вазиани.



Президент поздравил солдат с Днем вооруженных сил Грузии.



«Для нас точкой отчета всегда будет, чтобы мы выиграли войну без борьбы и крови. В этом решении, в этой решительности, нас укрепляет ваш профессионализм, ваш военный настрой и верность родине.



Поздравляю вас с сегодняшним днем. Поздравляю с днем, когда Грузия восстановила вооруженные силы и во услышание всего мира сказала, что мы – государство, у которого есть способность быть независимой, свободной и не только заявлять об этом, но и защищать этот выбор. Хочу поблагодарить каждого из вас за те дни и годы службы, когда вы дали нам возможность жить в независимой Грузии. Наша способность строить государство зависит от вашего ежедневного труда», — отметил президент.















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