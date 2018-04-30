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Грузинская армия прогрессирует - Читадзе
30.04.2018 18:35
Положение вооруженных силы Грузии на сегодняшний день лучше, чем в 1990-х годах, когда в стране царила разруха и коррупция, считает профессор Черноморского университета Тбилиси, эксперт Ника Читадзе
"Грузинская армия создалась 30 апреля 1991 года, когда была основана Национальная гвардия Грузии. После этого, я думаю, что был прогресс…Нужно укреплять систему противовоздушной обороны, противотанковую систему, а что же касается системы резерва, то она должна быть улучшена ", — сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.
В Грузии 30 апреля ежегодно отмечают день создания Вооруженных сил страны. Датой рождения Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В тот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска.
В сентябре того же года президент Грузии Звиад Гамсахурдия издал указ о создании одного из важных государственных институтов — министерства обороны.
На сегодняшний день в Вооруженных силах Грузии служат 37 тысяч человек. Количество определено Советом национальной безопасности страны. Руководит Вооруженными силами Генеральный штаб, который, в свою очередь, подчиняется министерству обороны. Главой Генштаба ВС Грузии является генерал-майор Владимир Чачибая, а оборонное ведомство страны возглавляет Леван Изория.
Армия, в основном, укомплектована контрактниками. Однако Вооруженные силы Грузии ежегодно пополняются и призывниками. Обязательная военная служба длится один год, а контракт подписывается на четыре года.
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