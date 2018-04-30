США подтвердили доставку противотанковых комплексов Javelin в Украину

30.04.2018 20:42 Госдепартамент США подтвердил доставку американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) в Украину.



"Они уже доставлены", – сообщил RFE/RL официальный представитель Госдепартамента США 30 апреля в ответ на запрос о передаче "Джавелинов".



"Джавелин" – переносной противотанковый ракетный комплекс, он предназначен для поражения бронетехники, танков, а также беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.



В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе и "Джавелинов" (предыдущая администрация президента Барака Обамы это решение долго блокировала). 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.



Сенатор Роберт Портман, сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США, заявил, что американское летальное оружие "поможет Киеву лучше защитить себя".



"Украинцы не наступают, они защищают целостность своей территории, – заявил сенатор по поводу того, как Украина может использовать оружие. – На восточной границе Украины есть потребность ответить на действия поддерживаемых Россией боевиков. Там также есть российское вооружение, и украинцам трудно против этого защищаться, в частности, против танков. [Противотанковые] ракетные комплексы, которые мы передаем, позволят украинцам ответить на это, чтобы лучше себя защитить".



Всего оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине 350 миллионов долларов оборонной помощи, в том числе возможность передачи летального оружия.















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