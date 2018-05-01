«Если наши соседи будут сильными, то и страны НАТО будут в безопасности» - Таджан Илдем

01.05.2018 12:22



В интервью спецпроекту грузинской телекомпании STV на русском языке



По словам Таджана Илдема, Грузия является ценным партнером НАТО. Он считает, что правильная подготовка очень важна для стран, желающих вступить в альянс. По словам посла, важно, чтобы в стране были сильные демократические институты, прозрачность в сфере обороны и безопасности Грузии, совместимость с теми стандартами, которые приняты в НАТО, чтобы Грузия принимала участие в различных операциях и миссиях альянса, разделяя с альянсом одни ценности, а также содействуя миру, безопасности и стабильности.



«Если наши соседи будут сильными, то и страны НАТО будут в безопасности», - считает Таджан Илдем.



Посол считает важным для каждой страны иметь возможность отвечать на те вызовы безопасности, с которыми они сталкиваются. По его словам, "ни одна страна не может зависеть от поддержки, которую она получает извне".



"В первую очередь оборона и безопасность начинается дома. Мы видим прогресс Грузии в направлении развития обороны. Такой, какой она должна быть с большими возможностями. Также идет работа совместно с другими странами-партнерами, членами НАТО, участие в совместных операциях и миссиях, участие в учениях Грузия – НАТО. В первую очередь важно развивать собственные возможности", - отметил посол.







На днях в Тбилиси прошел форум народной дипломатии НАТО-Грузия. В нем принял участие заместитель генерального секретаря НАТО посол Таджан Илдем.В интервью спецпроекту грузинской телекомпании STV на русском языке «Пограничная ZONA» посол рассказал о сотрудничестве Грузии и Украины с НАТО и роли постсоветских стран в отношениях Альянса с Россией.По словам Таджана Илдема, Грузия является ценным партнером НАТО. Он считает, что правильная подготовка очень важна для стран, желающих вступить в альянс. По словам посла, важно, чтобы в стране были сильные демократические институты, прозрачность в сфере обороны и безопасности Грузии, совместимость с теми стандартами, которые приняты в НАТО, чтобы Грузия принимала участие в различных операциях и миссиях альянса, разделяя с альянсом одни ценности, а также содействуя миру, безопасности и стабильности.«Если наши соседи будут сильными, то и страны НАТО будут в безопасности», - считает Таджан Илдем.Посол считает важным для каждой страны иметь возможность отвечать на те вызовы безопасности, с которыми они сталкиваются. По его словам, "ни одна страна не может зависеть от поддержки, которую она получает извне"."В первую очередь оборона и безопасность начинается дома. Мы видим прогресс Грузии в направлении развития обороны. Такой, какой она должна быть с большими возможностями. Также идет работа совместно с другими странами-партнерами, членами НАТО, участие в совместных операциях и миссиях, участие в учениях Грузия – НАТО. В первую очередь важно развивать собственные возможности", - отметил посол.











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