МНЕС в Грузии проводит курс по управлению стрессом, вызванным критическими инцидентами

01.05.2018 18:25 На прошлой неделе в своем Головном офисе в столице Грузии Тбилиси, Миссия Наблюдателей ЕС (МНЕС) провела курс по управлению стрессом, вызванным критическими инцидентами (CISM).



Курс проводился в Грузии уже в третий раз, и в этот раз среди 18 участников были представители семи миссий в рамках Общеевропейской политики безопасности и обороны (ОЕПБО), в том числе Грузии и Украины, а также других стран.



Согласно информации МНЕС, персонал из Миссий ОЕПБО всегда подвергается риску ряда ситуаций с высоким уровнем стресса, включая вовлеченность в критические инциденты или их наблюдение, с возникающими в связи с этим риски долгосрочных последствий.



МНЕС уделяет первоочередное внимание поддержке развития и поддержания возможностей управления стрессом в будущем как для сотрудников МНЕС, так и других миссий в рамках ОЕПБО.



Миссии ОЕПБО, в том числе МНЕС, в которых уже работает персонал, прошедший подготовку курса CISM, создали Группы добровольцев для поддержки коллег. Это важный результат данного тренинга.



МНЕС была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС было подписано шестипунктное соглашение, положившее конец августовской войне между Россией и Грузией. Миссия вносит свой вклад в стабилизацию, нормализацию и укрепление доверия между конфликтующими сторонами. Она обеспечивает осуществление гражданского мониторинга действий сторон, включая также выполнение шестипунктного соглашения и реализацию соответствующих мер на территории всей Грузии. Помимо этого, МНЕС проводит информационную работу о европейской политике в поддержку долговременного политического разрешения ситуации для Грузии.















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