Патрульная полиция Грузии будет оснащена новыми наплечными камерами

01.05.2018 21:44 С сегодняшнего дня патруль Тбилиси будет оснащен новыми наплечными камерами, которые параллельно записи будут загружаться на центральный сервер, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил на открытии Центра патрульного обслуживания.



По его словам, это исключит абсолютно все вопросы, которые в прошлом становились предметом определенных спекуляций.



«Меня очень радует, что реформы в МВД идут успешно. Сегодня мы открыли новый Центр обслуживания патрульной полиции МВД, где граждане получат абсолютно все патрульные услуги. Примерно 500 граждан смогут получать здесь услуги в течение дня. Этот центр оснащен по самым современным стандартам и подготовлен для того, чтобы предоставить гражданам комплексное обслуживание, которое касается полиции и патрульной полиции в частности. Также очень хорошо, что с сегодняшнего дня патруль Тбилиси будет оснащен новыми наплечными камерами, у которых гораздо более широкие и мощные технические возможности. Это означает, что в 12-часовом режиме они могут осуществлять непрерывную запись, а также эти данные, во время нагрузки этих камер, параллельно будут загружаться на центральный сервер, что позволить исключить абсолютно все вопросы, которые в прошлом становились предметом определенных спекуляций.



Премьер поздравил всех полицейских с сегодняшним днем.



«Обслуживание наших граждан является высшим приоритетом, безопасность тоже высший приоритет. Те стандарты, которые вы увидели в центре обслуживания, в том числе, наплечные камеры, являются лучшим стандартом в мире и я уверен, что этот центр будет одним из лучших в регионе, если не самым лучшим. Обеспечение условий для полицейских, как зарплат, так и жилищных условий, становится приоритетом для государства. Хочу сказать, что несколько дней назад я говорил с вице-премьером и он очень четко защищает интересы полицейских.



У нас также был разговор с министром финансов и в будущем мы должны знать, что постепенно, государство сделает гораздо больше для того, чтобы полицейский, который рискует жизнью, непосредственно борется с преступностью, был уверен, что его жилищные условия будут обеспечены», — заявил премьер.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

