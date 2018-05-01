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Авигдор Либерман встретился с министром обороны Грузии


01.05.2018   22:04
Во вторник, 1 мая, в оборонном комплексе "Кирия" состоялась встреча министра обороны Израиля Авигдора Либермана и министра обороны Грузии Левана Изория. На встрече также присутствовали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, посол Грузии в Израиле Паата Каландадзе, сотрудники израильского и грузинского оборонных ведомств.

В ходе встречи Авигдор Либерман выразил благодарность Грузии за ее поддержку Израиля на международной арене и отметил, что грузинский народ всегда относился с большой теплотой к еврейской общине, проживавшей в этой стране. По словам министра обороны, община выходцев из Грузии в Израиле сохраняет исключительно добрые чувства по отношению к стране исхода, и это наилучшее доказательство того, что еврейская диаспора в Грузии всегда жила в дружественном окружении.

Главы израильского и грузинского оборонных ведомств обсудили в ходе встречи вопросы сотрудничества в сфере безопасности, двусторонние отношения и военно-политическую обстановку в мире. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества между Израилем и Грузией в сфере гражданской обороны. В частности, министры обсуждали перспективы и возможности изучения израильского опыта в сфере систем оповещения и мобилизации. По завершении встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.






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