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МВД Грузии задержало лиц, обвиняемых в ранении двух молодых людей возле станции метро «Площадь Свободы» в Тбилиси


02.05.2018   12:34
МВД Грузии задержало лиц, обвиняемых в ранении вчера двух молодых людей возле станции метро «Площадь Свободы» в Тбилиси.

Как сообщили в МВД, правоохранители задержали в Тбилиси Т.Э. 2000 года рождении и Г.Ч. 2000 года рождения по обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах группой лиц.

«Следствием установлено, что задержанные 1 мая текущего года возле станции метро «Площадь Свободы» в Тбилиси на почве словесной перепалки нанесли холодным оружием телесные повреждения С.С. 1989 года рождения и А.Х. 1999 года рождения и скрылись с места происшествия.

Раненые бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в клинику. Их жизни опасность не грозит», - заявляют в МВД.

Расследование ведется по статье 19-109 УК Грузии (попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах группой лиц).







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