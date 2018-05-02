МВД Грузии задержало лиц, обвиняемых в ранении двух молодых людей возле станции метро «Площадь Свободы» в Тбилиси

02.05.2018 12:34 МВД Грузии задержало лиц, обвиняемых в ранении вчера двух молодых людей возле станции метро «Площадь Свободы» в Тбилиси.



Как сообщили в МВД, правоохранители задержали в Тбилиси Т.Э. 2000 года рождении и Г.Ч. 2000 года рождения по обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах группой лиц.



«Следствием установлено, что задержанные 1 мая текущего года возле станции метро «Площадь Свободы» в Тбилиси на почве словесной перепалки нанесли холодным оружием телесные повреждения С.С. 1989 года рождения и А.Х. 1999 года рождения и скрылись с места происшествия.



Раненые бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в клинику. Их жизни опасность не грозит», - заявляют в МВД.



Расследование ведется по статье 19-109 УК Грузии (попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах группой лиц).

















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