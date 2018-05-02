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США решили вернуть в Польшу 1-ю бронетанковую бригаду
02.05.2018 14:04
Первую бригаду 1-й кавалерийской дивизии армии США перебросят в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve для поддержки союзников и маневров на восточном фланге, сообщает Defence24.
В начале года армия США объявила, что 1-я танковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии будет перенесена в Европу этим летом, чтобы заменить команду 2-й танковой бригады 1-й пехотной дивизии. Ранее она дислоцировалась в Форт-Худе в штате Техас.
Бригады уже служили в Польше в 2014 году, так что это будет “возвращение" кавалеристов. Их численность составляет около 3,5-4 тыс. Солдаты с оборудованием будут выполнять ротационную боевую службу.
Американская бронированная бригада будет оснащена 9 десятками танков M1A2 SEP Abrams, около 140 единицами боевых машин BWP и BWR Bradley, а также самоходными гаубицами Paladin 18.
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