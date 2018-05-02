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Грузия и Израиль договорились об углублении военного сотрудничества


02.05.2018   14:33
Грузия будет углублять сотрудничество с Израилем в сфере военного образования, развитии мобилизационной системы и резерва, сообщает в среду грузинское военное ведомство.

Меморандум о взаимопонимании по данному вопросу был подписан по итогам встречи главы Минобороны Грузии Левана Изория в Тель-Авиве с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

В рамках визита Л.Изория в среду также встретится с секретарем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом, отмечается в сообщении.






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