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Грузия и Израиль договорились об углублении военного сотрудничества
02.05.2018 14:33
Грузия будет углублять сотрудничество с Израилем в сфере военного образования, развитии мобилизационной системы и резерва, сообщает в среду грузинское военное ведомство.
Меморандум о взаимопонимании по данному вопросу был подписан по итогам встречи главы Минобороны Грузии Левана Изория в Тель-Авиве с израильским коллегой Авигдором Либерманом.
В рамках визита Л.Изория в среду также встретится с секретарем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом, отмечается в сообщении.
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