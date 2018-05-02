Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

02.05.2018 16:22 В Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает украинской издание «Думская».



Отмечается, что флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan. Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik, ВМС Германии FGS Bayern и еще несколько кораблей.





Ранее сообщалось, что НАТО усиливает свою группировку в черноморском регионе. Альянс направил для патрулирования района несколько многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.



По словам представителей пресс-центра Королевских воздушных сил Британии, перед военными летчиками поставили задачу бороться с «потенциальной агрессией», которая, как считают в НАТО, исходит от России.















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