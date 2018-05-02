Военные из Грузии примут участие в масштабных учениях в Эстонии

02.05.2018 18:17 Группа грузинских военных, состоящая из трех офицеров с 3 мая подключится к крупнейшим военным учения в Эстонии под названием Siil-2018 (Еж-2018). Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.



Военные учения стартовали сегодня и продлятся до 14 мая. Они проходят в нескольких регионах Эстонии. Главные действия развернутся на юге и юго-востоке страны, частично учения пройдут и на территории Латвии.



В общей сложности в маневрах примут участие более 15 тысяч военнослужащих Сил обороны, добровольцев Союза обороны (Кайтселийт), резервистов Эстонии, а также военных из стран-членов и партнеров НАТО из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Канады, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции, Швеции.



Заявленной целью учений является проверка боевой готовности резервистов и сухопутных войск к выполнению своих задач в рамках государственной обороны в условиях военного времени. Также будет отработано сотрудничество по выполнению боевых заданий между подразделениями Сил обороны и Союза обороны.



По легенде учений, главным противником выступит вымышленное государство Муринус, цель которого — дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО. При этом Муринус, согласно карте учений, охватывает территории современной России и Беларуси.















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