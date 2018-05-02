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В Зугдиди ограбили золотую биржу
02.05.2018 19:55
Золотую биржу ограбили на улице Костава в Зугдиди. Очевидец говорит, что злоумышленник был один и у него не было оружия. По словам очевидцев, на злоумышленнике был макияж, на нем была шапка, а под шапкой – косынка, т.н. бендена.
Унесли большое количество золотых изделий. На месте мобилизовано Зугдидское управление полиции МВД.
Следствие ведется по статье 178 УК Грузии – грабеж.
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