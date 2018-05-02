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В реферальный госпиталь Зугдиди привезли раненного мужчину


02.05.2018   20:09
В реферальный госпиталь города Зугдиди поступил молодой человек с поверхностным ранением в области живота. По заверению врачей, состояние пациента стабильное.

Согласно распространенной информации, раненный является сотрудником патрульной полиции Зугдиди. Как рассказывает один из очевидцев Бадри Мелия, патрульный преследовал преступника, который совершил ограбление сегодня на золотой бирже в Зугдиди. По его словам, преступник ранил полицейского.

В управлении полиции Зугдиди пока не потвердили, но и не опровергли данную информацию.






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