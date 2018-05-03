ЕС потратит почти 20 млрд евро на оборону в течение 7 лет

03.05.2018 11:02 Евросоюз объявил о планах выделить около 20 млрд. евро на оборону в рамках нового долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы.



Об этом сообщает Euractiv.



В декабре прошлого года страны-члены ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, ставшее ответом на агрессивное поведение России и серьезную угрозу кибератак.



Еврокомиссия предлагает выделить из нового бюджета 19,5 млрд евро на оборону в течение семилетнего периода.



Эта сумма включает 6,5 млрд евро для "военной мобильности" - амбициозного проекта, который облегчает перемещение войск и оборудования по континенту, что необходимо для надежного сдерживания в случае внешней агрессии.



Но большая часть денег - 13 млрд евро - перейдет в Европейский фонд обороны, созданный в июне прошлого года как часть франко-германских усилий, направленных на придание блоку нового импульса после Brexit.



Фонд получит 4,1 миллиарда евро на исследования в области обороны, сосредоточивая внимание на возникающих угрозах и будущих угрозах безопасности - например, исследования по робототехнике и создание беспилотников.



Еще 8,9 млрд евро помогут странам-членам ЕС сотрудничать в производстве крупной военной техники, такой как танки и вертолеты.



Только три члена ЕС отказались подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны - Дания и Мальта, а также Великобритания, которая выйдет из ЕС в следующем году.















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