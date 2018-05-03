|
В Сирии разбился российский истребитель, два пилота погибли
03.05.2018 13:45
В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Минобороны России.
"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - заявили в ведомстве.
В минобороны РФ отметили, что, по предварительной информации, причиной крушения могла стать птица, попавшая в двигатель истребителя.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна