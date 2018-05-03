В Сирии разбился российский истребитель, два пилота погибли

03.05.2018 13:45 В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Минобороны России.



"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - заявили в ведомстве.



В минобороны РФ отметили, что, по предварительной информации, причиной крушения могла стать птица, попавшая в двигатель истребителя.















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