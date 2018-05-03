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Призывники смогут пройти срочную службу в СЧС


03.05.2018   13:47
По словам руководителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгия Мгебришвили, у призывников будет возможность отслужить срочную военную службу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Как отметил Мгебришвили, ежегодно увеличивается число молодежи, которые по религиозным или другим убеждениям, отказываются проходить обязательную военную службу.

«Мы предлагаем молодежи альтернативную службу, которая будет засчитана как обязательная военная служба. В случае, если они захотят продолжить службу в пожарно — спасательном подразделении, они будут пользоваться в будущем определенными привилегиями. Призывникам, которые отказываются проходить обязательную военную службу, мы предлагаем альтернативу, чтобы служить у нас. Они не идут в армию из — за определенных религиозных убеждений, не хотят брать в руки оружие и т.д. У нас нет обязательств пользоваться оружием», — заявил Георгий Мгебришвили.






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