Служба по управлению чрезвычайными ситуациями создает базу добровольцев

03.05.2018 13:48 Служба по управлению чрезвычайными ситуациями создает базу добровольцев

Зарегистрироваться добровольцем в базе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями сможет любой желающий, — об этом заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.



По его словам, над формированием системы добровольцев служба начнет работать с иностранными экспертами в ближайшем будущем.



«Мы создаем систему добровольцев и вместе с иностранными партнерами в ближайшем будущем начнем формировать эту систему. Будет создана единая национальная база добровольцев. Наша служба оформит договор со всеми желающими. В пожарно-спасательном подразделении мы создаем учебный центр и спортивные пространства для наших пожарных-спасателей и позволим всем добровольцам пользоваться этой инфраструктурой по месту жительства», — заявил Георгий Мгебришвили.



По его словам, законопроект, который в ближайшем будущем представят парламенту, устанавливается ответственность для компаний, владеющих сервисов водообеспечения.



«По новому закону будет упорядочен вопрос образования пожарных-спасателей. У нас есть база на территории Тбилисского моря, на которой расположен учебный центр. Наши пожарные-спасатели пройдут переподготовку в этом центре. Кроме того, у службы будет возможность, в ряде случаев, отправить пожарных-спасателей для повышения квалификации за рубеж», — отметил руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.















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