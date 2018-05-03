СБУ обыскивает дома сторонников Саакашвили

03.05.2018 16:23 Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 3 мая, проводят обыски у представителей партии "Рух нових сил", сторонников третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом информирует пресс-служба РНС в Facebook.



Известно, что обыски проходят у координатора Днепровской районной организации РНС Евгения Лукьянцева, Бориспольской – Ярослава Сарафинюка, Дарницкого - Андрея Подзеги.



"Схема нам уже понятна - ищут оружие, взрывчатку, деньги, конечно же ничего не находят и забирают ребят на многочасовые допросы в СБУ", - говорится в сообщении.



По информации Лизы Богутской, спецслужбы ищут у соратников Саакашвили оружие. При этом обыск у Лукьянцева уже закончился, а правоохранители так ничего и не нашли.



"У Жени Лукьянцева (голова РНС Днепровского района Киева) обыск закончился. Оружие не нашли. У Андрея Подзеги, головы РНС Дарницкого района Киева, СБУ только начало проводить обыск. Тоже ищут оружие. У головы Бориспольской организации РНС Ярослава Сарафинюка тоже идет обыск. И вы будете смеяться, тоже ищут оружие", - написала она в Facebook.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

