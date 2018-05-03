Задержанным грабителем банка в Ереване оказался полковник полиции

03.05.2018 19:33 Совершивший нападение на банк HSBC в Ереване мужчина является полковником полиции. Нападение произошло сегодня днем, 3 мая, на оживленном проспекте Комитаса в центре армянской столицы. В полиции сообщили об одном погибшем и двух раненых в результате инцидента.



«Совершивший преступление является начальником центра Дорожной полиции по видеорегистрации нарушений правил дорожного движения полковником Даниелом Даниеляном», - заявили в пресс-службе полиции. Местные СМИ сообщали, что, по предварительным данным, нападавших было двое, передает «Интерфакс».



«Преступник был вооружен винтовкой, ножом и гранатой. Ворвавшись в банк, он ранил двух сотрудников, один из которых скончался. Мужчина похитил деньги и попытался сбежать. При задержании он оказал сопротивление, ранил полицейского», - сообщил пресс-секретарь Полиции Армении Ашот Агаронян.

















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