ГосдепеСША заявил о несовместимости российских С-400 с вооружением НАТО

04.05.2018 10:50 Американская администрация продолжает выражать свою обеспокоенность в связи с решением Турции о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт.



"У нас возникли серьезные опасения по поводу возможного приобретения Турцией С-400. Согласно договоренностям с НАТО, а Турция является членом альянса,— они должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость", — сказала она.



По словам Науэрт, американская администрация продолжит доносить свои сомнения по этому поводу турецкой стороне.



Ранее госсекретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу по приобретению российской ракетной системы "земля-воздух". Он заявил, что Анкара может столкнуться с санкциями, если купит С-400.



Напомним, российские С-400 поступят в Турцию в июле 2019 года.















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