Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ГосдепеСША заявил о несовместимости российских С-400 с вооружением НАТО


04.05.2018   10:50
Американская администрация продолжает выражать свою обеспокоенность в связи с решением Турции о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"У нас возникли серьезные опасения по поводу возможного приобретения Турцией С-400. Согласно договоренностям с НАТО, а Турция является членом альянса,— они должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость", — сказала она.

По словам Науэрт, американская администрация продолжит доносить свои сомнения по этому поводу турецкой стороне.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу по приобретению российской ракетной системы "земля-воздух". Он заявил, что Анкара может столкнуться с санкциями, если купит С-400.

Напомним, российские С-400 поступят в Турцию в июле 2019 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна