Маккейн: США стоит рассмотреть возможность кибератаки на Россию

04.05.2018 11:16 США должны серьезно рассмотреть возможность проведения кибернападения в ответ на вмешательство России в выборы в Штатах, чтобы отправить этой стране мощный сигнал. Об этом в своей книге написал сенатор Джон Маккейн, передает "Голос Америки" со ссылкой на DefenseNews.



«Считаю, если Путина не заставить пожалеть об этом решении, он будет возвращаться на место преступления снова и снова», - пишет Маккейн, известный республиканец, который сейчас борется с раком мозга. В книге «Неугомонная волна» (Restless Wave), которая должна выйти 22 мая, среди прочего Маккейн затрагивает вопрос того, что Россия может иметь компромат на президента США Дональда Трампа, а также подтверждает, что он видел так называемое «Досье Стила» - исследование бывшего британского шпиона, которое заявляет о возможных связях Трампа с Россией.



Хотя санкции и торговые ограничения против Путина и его друзей являются ограничительными мерами, «чтобы Путин глубоко пожалел за свое нападение на основы нашей демократии – свободные и справедливые выборы – мы должны серьезно рассмотреть возможность ответа тем же оружием, которое он использовал», - написал Маккейн. «У нас также есть кибервозможности. Их нужно использовать, чтобы извлечь на свет огромные масштабы коррупции и другую неудобную для Путина информацию», - написал Маккейн.



Время для Америки перейти в наступление в информационной войне против России, добавил Маккейн. На протяжении всей книги Маккейн призывает к ведению мощной международной политики, которая поддерживает альянсы и подчеркивает западные ценности. Он также не считает мощным подход Дональда Трампа «Америка прежде всего» и считает, что это лишь усугубляет ошибки президента Обамы. «Меня беспокоит, что мы находимся на поворотном моменте в истории и решения, принятые завтра могут закрыть дверь за миропорядком, где ведущую роль играла Америка, - сказал Маккейн, - надеюсь, что нет и еще не поздно. Однако, мое время на этом самолете подходит к концу».















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