СГБ раскрыла мошенническую схему сотрудников мэрии Мартвили

04.05.2018 11:41 Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии (СГБ) раскрыли очередную мошенническую схему с присвоением государственных земель.



По делу был задержан один сотрудник мэрии Мартвильского муниципалитета (регион Самегрело-Земо Сванети), а еще семеро его коллег уличены в мошенничестве.



Задержанный — Дима Ц., возглавляет департамент отделения по координации представителей мэра муниципалитета, а уличенные являются членами Уполномоченной постоянной комиссии по признанию прав на собственность земельных участков, существующих на территории Мартвильского муниципалитета.

Следствие установило, что Дима Ц. решил присвоить земельный участок площадью более 1 тысячи квадратных метров в селе Гачедили Мартвильского района. Об этом он сообщил всем членам комиссии, попросив их о помощи.



В апреле 2017 года комиссия выдала задержанному справку о праве на собственность этим земельным участком. По данным СГБ, таким образом государству был нанесен ущерб в размере более 7,8 тысячи лари (около 3,2 тысячи долларов).



Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество, повлекшее существенный ущерб», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок от четырех до семи лет, и «мошенничество с использованием служебного положения», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок от шести до девяти лет.



Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.















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