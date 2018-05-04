В Грузии военным, подключившимся к Программе готовности обороны, увеличат зарплаты

04.05.2018 13:49 Представителям Вооруженных сил Грузии, которые подключатся к Программе готовности обороны, увеличат зарплату. Как сообщил заместитель министра обороны Георгий Бутхузи, согласно должности, зарплаты повысятся в пределах до 360 лари.



По его информации, рост зарплаты на данном этапе коснется всех представителей вооруженных сил, так как в программу ВС включатся фактически в полном составе. Как заявляют в оборонном ведомстве, увеличенные зарплаты останутся и после завершения программы.



«Как озвучил министр, зарплата военным, участвующим в Программе готовности обороны, увеличится. Повышенная зарплата будет сохранена и после окончания программы. В этой программе будет представлена большая часть наших вооруженных сил», - отметил Бутхузи.



Представитель Минобороны отметил, что Программа готовности обороны, которую Грузия осуществит вместе с США, начнется в ближайшем будущем.















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