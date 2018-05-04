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Серверы Агентства гражданской авиации Грузии подверглись кибератаке
04.05.2018 15:40
Серверы Агентства гражданской авиации Грузии 2 мая подверглись кибератаке, в результате чего компьютерный вирус повредил его базы данных, программы и электронные адреса, сообщает в пятницу ведомство.
"Для исправления возникших в результате кибератаки проблем вместе с агентством работают все соответствующие ведомства", - говорится в сообщении, в котором для авиакомпаний и авиапредприятий.
При этом отмечается, что посредством международных авиационных фиксированных телекоммуникационных сетей и других альтернативных средств, агентство уже обеспечило информирование всех необходимых адресатов.
"Агентство гражданской авиации продолжает работать в обычном режиме, обслуживание авиационных предприятий и других заинтересованных лиц осуществляется без сбоев", - говорится в сообщении.
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