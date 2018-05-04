Напавшие на сервер Агентства гражданской авиации потребовали сумму в криптовалюте

04.05.2018 16:07 Напавшие на сервер Агентства гражданской авиации потребовали сумму в криптовалюте. Об этом журналистам заявил заместитель главы агентства Леван Каранадзе.



По его словам, ведется расследование инцидента, однако нападение не вызвало перебоев в работе агентства.



Вместе с тем, устроившим кибератаку не удалось получить доступ к секретной информации.



По словам Каранадзе, ведутся работы по восстановлению сервера.



По данным Агентства гражданской авиации, кибератака на сервер произошла 2 мая. Компьютерный вирус повредил базу данных, программы и электронные адреса агентства.















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