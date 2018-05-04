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В Грузии раскрыли убийство бизнесмена в центре Тбилиси
04.05.2018 18:13
Сотрудники МВД Грузии раскрыли убийство бизнесмена Нугзара Кахидзе, который был застрелен в собственной квартире в центре Тбилиси 21 марта.
Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, обвинения в совершении убийства были предъявлены 37-летнему Г.Ч., который в прошлом неоднократно был судим и в настоящее время отбывал условное наказание. Сейчас Г.Ч. скрывается от следствия.
Согласно материалам дела, днем 21 марта Г.Ч. застрелил Кахидзе в одной из квартир дома №1 по улице Чабуа Амирэджиби в Ваке-Сабурталинском районе. Нападавший из огнестрельного оружия ранил и женщину, которая также находилась в квартире.
Злоумышленник скрылся с места и с целью сокрытия следов преступления избавился от оружия – двух пистолетов систем Макарова и Беретта. Пистолеты были изъяты полицейскими в качестве вещественного доказательства и отправлены на экспертизу.
В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для определения местонахождения и задержания Г.Ч., отмечают в МВД.
Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное убийство» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.
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