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НАТО в июне проведет в Балтии серию учений


04.05.2018   18:36
В июне в регионе Балтийского моря пройдут несколько военных учений, в которых примут участие несколько десятков тысяч военнослужащих стран НАТО, сообщили в пятницу в литовском военном ведомстве.

В международных учениях "Удар меча", которые пройдут с 3 по 15 июня на территории Литвы, Польши, Эстонии и Латвии примут участие 18 тыс. военных из 19 стран НАТО и партнеров альянса. В тот же период в Литве пройдут национальные учения "Молния Перкунаса", в которых примут участие до 9 тыс. военных, а также учения "Твердый кобальт" в Каунасском районе. Кроме того, в июне начнутся учения Baltops в Балтийском море.

В ходе учений будут проводиться операции на суше, в море, в воздухе, сообщил журналистам начальник Управления по военной подготовке Оборонного штаба, полковник Вилмас Шатас. По его словам, около 1,1 тыс. единиц военной техники США в начале июня на время учений "Удар меча" из Германии будут отправлены в Латвию через Чехию, Польшу и Литву.

В Литву эта техника по двум маршрутам прибудет через так называемый "Сувалкский коридор" - участок границы Литвы и Польши шириной в 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке с Белоруссией.

Невзирая на большое количество учений и их участников в июне, представители литовской армии заявляют, что эти учения между собой не связаны.

"Все эти учения - не связаны. Это означает, что каждые из учений обладают отдельным командным звеном, они не связаны между собой какими-либо учебными целями", - подчеркнул полковник В. Шатас.

При достижении определенного количества участников учений, согласно правилам Европейской организации безопасности и сотрудничества, на них необходимо приглашать наблюдателей из третьих стран.






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