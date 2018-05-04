Глава СГБ встретился с Народным защитником

04.05.2018 18:41 Глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури провел первую рабочую встречу с Народным защитником Нино Ломджария.



Стороны обсудили рекомендации в отношении СГБ, присутствующие в отчете Народного защитника.



Глава Службы государственной безопасности ознакомил Народного защитника с основными направлениями и приоритетами СГБ.



Вахтанг Гомелаури и Нино Ломджария обсудили вопросы взаимосотрудничества и говорили о планах на будущее.















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