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Глава СГБ встретился с Народным защитником
04.05.2018 18:41
Глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури провел первую рабочую встречу с Народным защитником Нино Ломджария.
Стороны обсудили рекомендации в отношении СГБ, присутствующие в отчете Народного защитника.
Глава Службы государственной безопасности ознакомил Народного защитника с основными направлениями и приоритетами СГБ.
Вахтанг Гомелаури и Нино Ломджария обсудили вопросы взаимосотрудничества и говорили о планах на будущее.
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