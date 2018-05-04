В Батуми осудили гражданку Узбекистана

04.05.2018 19:55 Батумский городской суд заочно избрал заключение на время следствия для гражданки Узбекистана, которая в Грузии обвиняется в трефикинге, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



По данным прокуратуры, обвиняемая приехала в Грузию в январе текущего года. Она позвонила своей знакомой в Узбекистан и посоветовала приехать в Грузию на заработки. Женщине она пообещала, что устроит ее на высокооплачиваемую работу — официанткой в один из ресторанов Батуми.



Знакомая обвиняемой приехала в Грузию в феврале. Женщину она разместила в съемной квартире в Батуми, отняла у нее паспорт и через угрозы вынудила заняться проституцией.



Жертва занималась проституцией в Грузии до марта. Для того, чтобы найти клиентов обвиняемая водила свою знакомую в различные бары, клубы, рестораны и гостиницы Батуми и Хелвачаурского района (Аджария). Все деньги, которые получала женщина за оказание услуг сексуального характера, обвиняемая присваивала себе.



Уголовное дело возбуждено по статье «торговля людьми (трефикинг) с вывозом потерпевшего за границу», что наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.



Так как обвиняемая скрывается от следствия, 3 мая этого года ее объявили в розыск, отметили в прокуратуре.















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