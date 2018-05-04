Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми осудили гражданку Узбекистана


04.05.2018   19:55
Батумский городской суд заочно избрал заключение на время следствия для гражданки Узбекистана, которая в Грузии обвиняется в трефикинге, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.

По данным прокуратуры, обвиняемая приехала в Грузию в январе текущего года. Она позвонила своей знакомой в Узбекистан и посоветовала приехать в Грузию на заработки. Женщине она пообещала, что устроит ее на высокооплачиваемую работу — официанткой в один из ресторанов Батуми.

Знакомая обвиняемой приехала в Грузию в феврале. Женщину она разместила в съемной квартире в Батуми, отняла у нее паспорт и через угрозы вынудила заняться проституцией.

Жертва занималась проституцией в Грузии до марта. Для того, чтобы найти клиентов обвиняемая водила свою знакомую в различные бары, клубы, рестораны и гостиницы Батуми и Хелвачаурского района (Аджария). Все деньги, которые получала женщина за оказание услуг сексуального характера, обвиняемая присваивала себе.

Уголовное дело возбуждено по статье «торговля людьми (трефикинг) с вывозом потерпевшего за границу», что наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

Так как обвиняемая скрывается от следствия, 3 мая этого года ее объявили в розыск, отметили в прокуратуре.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна