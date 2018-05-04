Кибератаке в Грузии подверглась и одна из частных компаний

04.05.2018 20:30 Кибератаке в Грузии подверглась и одна из частных компаний. По информации Первого канала, речь идет о вирусе такого же типа, который заблокировал сервер Агентства гражданской авиации.



И в этом случае хакеры потребовали заплатить сумму в криптовалюте.



Жертвами подобного кибернападения в последние году стала не одна страна. Например, в конце апреля хакеры заблокировали веб-страницу министерства энергетики Украины.



По данным Агентства гражданской авиации, кибератака на сервер произошла 2 мая. Компьютерный вирус повредил базу данных, программы и электронные адреса агентства.















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