Сотрудники мэрии Тбилиси задержаны по обвинению в присвоении государственных денег

04.05.2018 21:09 Следственная служба Министерства финансов задержала трех сотрудников тбилисской мэрии и двух руководящих лиц одной из компаний. По информации ведомства, дело касается факта мошеннического присвоения денежных средств в крупном размере, принадлежащих государству.



По факту служебной халатности задержаны три сотрудника городской службы здравоохранения и социальной услуги мэрии Тбилиси. Согласно информации Следственной службы, следствием установлено, что в 2017 году обвиняемые от имени одной из компаний приняли участие, и победили в тендере, объявленном мэрией муниципалитета города Тбилиси, касающегося закупки курортной услуги (горный курорт) для детей и подростков с ограниченными возможностями. С целью получения неправомерной материальной выгоды руководящие лица данной компании внесли фальшивые данные в документы, отражающие фактически оказанную услугу.



"В частности, будто бы была оказана курортная услуга стоимостью 179 000 лари 600 лицам, тогда как часть лиц, зафиксированных в документах, отражающих оказанную услугу, вообще не получила услугу, а часть получила в неполном объеме.



Данным преступным путем руководящие персоны компании мошеннически завладели 34 775 лари, которые принадлежали муниципалитету города Тбилиси"- сказано в заявлении.



По информации ведомства, контроль, и надзор за полноценным выполнением предусмотренной этим тендером услуги должны были осуществить сотрудники городской службы здравоохранения и социальной услуги мэрии муниципалитета города Тбилиси, которые не надлежаще исполнили возложенные на них служебные обязанности. В Следственной службе заявили, что сотрудники мэрии не перепроверили количество пользователей предусмотренной тендером курортной услуги, и не изучили представленную компанией документацию об оказанной услуге, где явно выявлялся факт фальсификации данных.



"Ложные данные включали то, что в документе было зафиксировано увеличенное численное количество бенефициаров и сопровождающих лиц. Ведется следствие. Если будут выявлены преступные действия других лиц, Следственная служба проведет интенсивное следственное действие, и даст преступникам должный, и адекватный ответ"- заявил следователь Следственной службы Министерства финансов Сосо Мебония.



Продолжается следствие по делу по части 2 и 3 статьи 180, а также части первой статьи 342 Уголовного кодекса, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет.

















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